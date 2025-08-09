INVITAN A PARTICIPAR EN FESTEJOS A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN CARMEN

El párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Juan Pablo Valadez Zavala, invitó a la feligresía carmelita a participar en las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, a celebrarse durante este mes de agosto en el barrio que lleva su nombre.

Como parte de las actividades religiosas y culturales, anunció que el 10 de agosto se realizará a cabo el tradicional paseo por la Laguna de Términos, mientras que el 14 de agosto se celebrará la Misa de Gallo acompañada por Las Mañanitas en honor a la Virgen.

El 15, día principal de la festividad, se contará con la presencia del Administrador Diocesano para presidir la ceremonia de confirmaciones.

Al otro día por la mañana será la rodada en honor a Nuestra Señora de la Asunción, y por la tarde el tradicional paseo por las calles de la parroquia.

Las festividades culminarán el 23 de agosto con la subida de la imagen de la Virgen.

Valadez Zavala destacó que gremios de diversas parroquias de la Isla asistirán como muestra de unidad, como promovió el Papa Francisco: “Caminando como una sola comunidad católica”.