MUERE MOTOCICLISTA EN CHOQUE CONTRA VAN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA XPUJIL-CHETUMAL

La madrugada de hoy sábado, sobre la carretera Xpujil-Chetumal ciudadanos solicitaron ayuda a la Policía Municipal y la presencia de alguna ambulancia, tras el choque entre una camioneta tipo van de transporte público y una moto, cuyo conductor perdió la vida y su cuerpo quedó bajo el otro vehículo.

Aunque no se sabe cómo fue el impacto, la van quedó con el panorámico roto del lado del copiloto, mientras la moto terminó destrozada. La víctima no ha sido identificada.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, y peritos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, para las diligencias correspondientes. La carretera, a la altura del exbasurero municipal, quedó parcialmente cerrada.