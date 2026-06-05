viernes, junio 5, 2026
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ACUSAN A POLICÍAS DE LA SPSC DE INTENTAR FINCAR DELITO A FUNDADORA DE LA LEY SABINA

Circula en Redes.- Miguel Ángel Carrillo Vera, abogado de Aremi Gasca, fundadora de la Ley Sabina en Campeche, difundió un documento oficial que, según afirmó, demuestra un intento de responsabilizarla por el delito de daños en propiedad ajena tras su detención ocurrida el 28 de septiembre de 2025.

En una publicación en redes sociales, el litigante sostuvo que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), encabezada por Marcela Muñoz Martínez, buscaron justificar la detención de la activista mediante la fabricación de un delito. Como parte de sus señalamientos, exhibió una tarjeta informativa en la que se menciona que Aremi Gasca fue presentada por presuntos daños en propiedad ajena. Carrillo asegura que videos difundidos previamente contradicen esa versión y sostiene que la detención fue ilegal.

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