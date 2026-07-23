¡SIGUE EL PLEITO EN MORENA! NO HAY QUE SER CÍNICOS PARA QUERER AMARRARSE A UN PUESTO, AFIRMA CARLOS UCÁN EN ALUSIÓN A ANTONIO JIMÉNEZ

CIRCULA EN REDES: Al afirmar que hay muchos morenistas lastimados porque sienten que no fueron tomados en cuenta o los minimizaron, el aspirante a coordinar la defensa del voto de la 4T, Carlos Ucán Yam, resaltó que devolvió la curul que el movimiento y la mandataria le dieron prestada, pues no hay que ser cínicos ni sinvergüenzas para querer amarrarse a un puesto, en clara alusión al pastor del Congreso del Estado, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez.

En entrevista, dijo que hay buenos líderes que estuvieron en otros partidos, “aunque eso no quiere decir que reciclemos la basura” y admitió que hay molestia en la base popular, militante, por ciertas decisiones.

Ucán Yam expresó que no es irrespetuoso señalar que se quiere participar en un proceso democrático si no se está de acuerdo con algunas decisiones, y reveló que ahorita no tiene tanta comunicación con la gobernadora Layda Sansores tras anunciarle su decisión de participar en el proceso interno.

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