PRODUCTORES OPTARON POR SEMBRAR SOYA ANTE ALTOS PRECIOS DEL MAÍZ, REVELAN

Carlos Baqueiro Cáceres, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Campeche, reveló que no se sabe cuántas hectáreas de maíz fueron sembradas para este ciclo agrícola, pues por sus altos precios muchos productores optaron por la soya.

El año pasado, reveló, fueron sembradas unas 120 mil hectáreas de maíz que se tradujeron en más de 500 mil toneladas.

Aunque consideró estable la situación en la siembra de granos, Baqueiro Cáceres recalcó que sólo hay problemas con los precios, pues con la situación de la guerra hubo incremento y el dólar también subió un poquito, entre otros factores.