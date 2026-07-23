LISTA DE FRACASOS

La señora debería arrodillarse y pedir perdón por el fracaso total de su Gobierno en economía, en seguridad, en salud, en educación, medio ambiente, derechos humanos, justicia social, etcétera.

–“¿Se imaginan ustedes, cuestionó con intriga el bolero don Memín, a sus amigos de tertulia, que la Tía Gobernanta se armara de valor y que en su informe del próximo 1 de agosto nos presentara una relatoría realista de los principales fracasos de su Administración? ¿Qué acciones creen ustedes que deberían ser enlistadas?”

–“No hay que pensarle mucho, respondió de botepronto doña Chela. La señora debería arrodillarse y pedirle perdón a todo el pueblo por el fracaso total de su Gobierno, pues los saldos son totalmente negativos en economía, en seguridad, en salud, en educación, medio ambiente, derechos humanos, justicia social, etcétera. Solamente tiene altos números en sus actos de represión, persecución, acoso y hostigamiento contra sus adversarios políticos”.

–“Si hablas de obras emblemáticas, contestó a su vez don Julián, creo que el Tren Maya y el Tren Ligero, que para nada son obras de su Gobierno, pues se hicieron con recursos federales, sí representan en cambio verdaderos monumentos al fracaso, lo mismo que el proyecto de agua potable de Xpujil, en que se gastaron más de mil 700 millones de pesos y que sigue sin funcionar; la ciudad administrativa, que ella modificó a ciudad segura, es otro fracaso, pues una obra multimillonaria se coinvirtió en un palacio para su comadre la comandanta guanajuatense” subrayó.

–“Yo considero también un fracaso, aseveró por su parte el poeta Casimiro, su apuesta por traer a funcionarios foráneos para supuestamente trabajar por el bien del estado; ninguno de ellos mejoraron nada, y sí en cambio propiciaron el desplazamiento de profesionistas preparados y capaces que son de nuestra comunidad. Esos fuereños solo vinieron a saquear y a enriquecerse, ante la mirada complaciente de la Tía” sentenció.

–“Y ese es otro de sus fracasos, complementó el rechoncho aseador de calzados. Su programa de combate a la corrupción fue una auténtica farsa. Solamente se dedicó a perseguir a sus adversarios políticos. Amenazó con encarcelar a exfuncionarios con expedientes manchados, a cambio de denunciar a Alito y responsabilizarlo de todo lo que se le ocurra, aunque finalmente no logró nada” recordó.

–“Ella ha presumido su excelente relación con los presidentes con quienes le ha tocado trabajar, pero ni el Peje ni la Emperatriz Claudia han mejorado el trato que le dan a nuestro Estado, por lo que no le ha quedado más remedio a la Tía que seguir machacando con el absurdo de que la culpable del rezago es lo que ella denomina fórmula maldita, que en realidad son sus malditas excusas para justificar su fracaso” remató doña Chela.

–“Viendo así las cosas, reflexionó don Julián, coincido en que la señora tiene muy poco qué informar, porque es muy pero muy poco lo que ha hecho por el Estado. Debería pedir perdón por su fracaso y renunciar, pero para eso se necesita congruencia y honestidad, algo que ya vimos que no tiene la que se dice nuestra mandataria” concluyó.