LLEGA ALTAGRACIA GÓMEZ A PALACIO NACIONAL PARA LA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE COMERCIAL DE EU

La titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, Altagracia Gómez Sierra, llegó a Palacio Nacional para la reunión previa a las revisiones del T-MEC entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El encuentro forma parte de la agenda bilateral en materia de comercio y desarrollo económico entre ambos países.

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