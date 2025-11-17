AY, URUAPAN, ¿QUIÉN TAPÓ TUS GRITOS?” LA CANCIÓN QUE CLAMA JUSTICIA POR EL ASESINATO CARLOS MANZO

Una composición escrita por René Narváez, con música de Darín Nin, comenzó a circular en redes como un eco del reclamo que persiste en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, cuyo nombre se convirtió en símbolo del hartazgo social.

La obra retoma el reclamo ciudadano ante la violencia y la falta de respuestas del gobierno. “Ay, Uruapan, ¿quién tapó tus gritos?”, cita uno de los versos que acompañan el sentimiento colectivo de indignación. El tema denuncia el abandono y exige que “la justicia sea fuego”, en memoria de quienes alzaron la voz y no recibieron protección.