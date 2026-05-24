domingo, mayo 24, 2026
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APICULTORES MAYAS EXIGEN FRENAR ECOCIDIO CONTRA LAS ABEJAS EN LA PENÍNSULA

Apicultores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo denunciaron la impunidad ante las muertes masivas de abejas, las cuales atribuyen al uso de fumigaciones con químicos peligrosos, monocultivos transgénicos, mega granjas porcícolas y avícolas, además de proyectos inmobiliarios y energéticos que, aseguran, afectan gravemente el equilibrio ambiental de la Península.

Durante el Segundo Encuentro Peninsular de Apicultores Mayas, realizado en Chacsinkín, Yucatán, los productores exigieron a la Suprema Corte atraer el llamado “caso apícola de la Península de Yucatán” y resolver amparos contra megaproyectos. También advirtieron sobre la crisis económica del sector por el control de precios de intermediarios y empresas, así como el riesgo de pérdida del relevo generacional, por lo que pidieron mayor coordinación para frenar la devastación ecológica y proteger a las abejas.

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