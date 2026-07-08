PROVEEDORES CUMPLEN 15 DÍAS DE PROTESTA POR FALTA DE PAGO DE PROTEXA

-“HASTA EL MOMENTO, NINGUNA RESPUESTA NI PROPUESTA”: DANIEL REYES

Ciudad del Carmen.- Empresarios proveedores de Protexa cumplieron ayer martes 15 días de manifestación permanente a las afueras de las instalaciones de la empresa en Carmen, sin recibir respuesta ni una propuesta para el pago de los adeudos que, lamentan, han afectado gravemente la estabilidad financiera de sus negocios.

Daniel Reyes Compay, representante de Autotransportes D’ Reyes, afirmó que los directivos de Protexa no han presentado una propuesta formal para resolver el conflicto, y recordó que la protesta inició con 3 empresas afectadas: Autotransportes D’Reyes, Grúas y Transportes Becerril e Iralex, y luego se sumaron más proveedores, incluido uno del ramo de fumigación.

Recordó que en un primer acercamiento, representantes de la empresa prometieron realizar los pagos en 2 semanas si retiraban la manifestación, pero no cumplieron, dejaron de responder llamadas y mensajes y hasta la quinta semana cuando los afectados reinstalaron el plantón.

Reyes Compay señaló que esta es la tercera ocasión en que se manifiesta para exigir el pago de los adeudos, y reconoció que nunca antes había participado en una protesta, pero sostuvo que defiende el patrimonio de su empresa y de su familia.

Por último, reveló que varios proveedores enfrentan deudas con bancos, financieras y tarjetas de crédito, por lo que consideran urgente una solución por parte de Protexa.