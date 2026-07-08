SOMOS LA RESISTENCIA: EL GABINETE DEL DR. CALIGARI… LA FÁBRICA DE MONSTRUOS DEL SANSORISMO | Por Víctor Améndola

El gabinete del doctor Caligari (en alemán: Das Cabinet des Dr. Caligari) es una película muda alemana de terror gótico estrenada en 1920. Se considera la obra mas destacada del cine expresionista alemán. Aquí se narra la historia de un personaje, supuestamente demente, que usa a un sonámbulo para cometer delitos.

La historia transcurre durante la feria de un pueblo, donde el personaje de “Francis” y su amigo “Alan” visitan al siniestro “Doctor Caligari” y a su ayudante “Cesare”, quien duerme en un gabinete con forma de ataúd. Caligari predice el futuro a través de Cesare. En algún momento, Alan pregunta a Cesare cuánto tiempo le queda de vida.

La respuesta le impacta: morirá antes del amanecer. Esa misma noche, para cumplir con el vaticinio, Alan es asesinado, y eso conlleva a sospechar de Caligari y Cesare. La obra transcurre entre delitos, personajes obscuros y dementes, y al final descubrimos que en realidad Caligari es el director de un hospital para enfermos mentales.

Traducido al Campechano:

-Sra. gobernadora: ¿Quién será el candidato?

Y la señora a través de su “Cesare”, Erick Reyes, se la pasa dando vaticinios.

Entre que la determinación de la gobernadora y que el momento legal arriba, hay una de pataleos, mentiras y traiciones de los personajes más dementes de Campeche. Efectivamente: Morena es una fábrica de sueños, de locos y de monstruos. Cada uno más bizarro que el otro.

Para quien diga que la comparativa es forzosa, el expresionismo es eso precisamente:

-Es un movimiento artístico de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX.

-Se priorizan la expresión de los sentimientos y emociones por ENCIMA de la representación objetiva de la realidad.

-Esta se deforma, precisamente para transmitir y RESALTAR el tormento interior, la angustia y la alienación del ser humano.

Es decir, la locura, los excesos y los abusos de la individualidad.

-El Sansorismo es un proceso político decadente, que poco a poco llega a su fin, social, política y biológicamente.

-Ya vivió en el pasado, su máximo esplendor; y ahora, con todo lo que significa como un elemento histórico de robo, corrupción y podredumbre, va llegando a su conclusión.

-En el fin, como todo imperio, llega a la más alta etapa de su propia decadencia.

Ahí de ser altamente depredador, degradador y depravador. Basta ver a sus principales figuras y toda la miseria humana que ellos representan. Basta ver las actuales condiciones de Campeche, su enorme deterioro y sus condiciones económicas y sociales.

Campeche y los campechanos tienen la obligación de poner fin a esta demencia que gobierna. Toca a los campechanos darse cuenta y actuar en consecuencia de que, más que gobierno estatal, tenemos una especie de hospital psiquiátrico, donde quien resalta no son los médicos y personal de salud, sino los enfermos y los dementes que ahora detentan el poder.

A lo largo de estos meses, hay una enorme colección de delitos electorales; desvío de financiamiento y elementos del Poder para promover con dinero, recursos PÚBLICOS y demás a las “figuras” del Sansorismo demente y criminal. Estamos, literalmente, ante una colección de delincuentes, delitos y violaciones a la norma legal. Y todo con la complacencia de la audiencia.

V. Améndola

Rōnin