ADULTO MAYOR SUFRE APARATOSA CAÍDA EN EL MERCADO ALONSO FELIPE DE ANDRADE
Un adulto mayor que utilizaba muletas sufrió una aparatosa caída al interior de los baños del mercado Alonso Felipe de Andrade, debido a la acumulación de agua y a las condiciones resbalosas del piso.
Testigos indicaron que el hombre perdió el equilibrio y golpeó fuertemente su frente contra el suelo, provocando una herida con abundante sangrado que dejó rastros en la zona. La limpieza del agua y de la sangre comenzó después del accidente, según relataron los presentes.
Usuarios del mercado manifestaron su inconformidad, señalando que la administradora del baño no brindó atención al lesionado, dedicándose únicamente a cobrar el acceso, mientras otras personas auxiliaban al adulto mayor en espera de la ambulancia.
Los testigos hicieron un llamado a las autoridades para revisar las condiciones de los baños y garantizar medidas preventivas, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.