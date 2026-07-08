FARSA DE CONSULTA

¿Para qué sirve consultarle al pueblo sobre las obras que ellos ya decidieron que se van a hacer? Es una burla, una simulación, una verdadera payasada…

–“Oigan preguntó interesada doña Chela: ¿es cierto que el domingo pasado hubo una elección y que los ciudadanos teníamos que ir a votar? ¿Por qué nadie me avisó ni hubo una campaña informativa intensa como cuando tenemos que acudir los ciudadanos a las urnas? ¿Qué es lo que está pasando que yo no me enteré?”

–“Efectivamente, le respondió el viejo Julián, el Gobierno de la Tía organizó una “consulta ciudadana” para que el pueblo opinara sobre las obras que deberán realizarse, pero parece que lo hizo con el ánimo y el objetivo de que nadie participara porque hubo cero difusión, insuficiente información y lógicamente nula participación ciudadana, solo acudieron a tomarse las fotos los servidores públicos como la propia Tía, los diputados y unos cuantos militantes del partido oficial. Supongo que los resultados deben declararse inválidos porque no hubo participación”.

–“Fue un rotundo fracaso, opinó el poeta Casimiro. Desde su organización se notó que el objetivo era que el pueblo no participe, sin embargo, no tengo dudas de que el Gobierno va utilizar ese ejercicio para pregonar que consulta y escucha al pueblo, aunque la realidad es totalmente lo contrario. Además, ¿para qué sirve consultarle al pueblo sobre las obras que ellos ya decidieron que se van a hacer? Es una burla, una simulación, una verdadera payasada” exclamó.

–“Yo creo que si hubieran sometido a consulta la revocación de mandato, todo el pueblo hubiera acudido a las urnas para exigir que ya se vaya la gobernanta y su banda de forajidos foráneos, pero nada tontos, impidieron que el pueblo tuviera el derecho de decidir cuándo se deben ir esa bola de ineptos. Consultitas como las del pasado domingo no sirven para un soberano cacahuate” subrayó.

–“Consulta ciudadana debieron hacer cuando se les ocurrió traer el trenecito Temu, o cuando decidieron las rutas del Ko’ox, porque son servicios que impactan directamente en el pueblo, y ya se ha visto que no funcionan, al grado que continúan los transbordos en varias rutas a pesar de que el pueblo ha exigido que desaparezcan. Nuestros gobernantes no escuchan solo hacen lo que se les viene en gana” señaló molesta doña Chela.

–“La democracia participativa ha sido un gran logro de la ciudadanía y de algunos partidos de oposición, sin duda alguna, comentó el viejo Julián, pero qué lástima que el Gobierno de la Tía se haya colgado de esa figura para aparentar que trabaja de la mano del pueblo. Si de verdad escuchara a la gente, esa señora debería interpretar el silencio o la abstención ciudadana para con su dichosa consultita. La gente no acudió porque no cree en este Gobierno ni en sus métodos para darnos atole con el dedo” remató.