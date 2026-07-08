SRE BLINDA 5 AÑOS LOS EXPEDIENTES SOBRE ACUSACIONES DE EU CONTRA ROCHA MOYA POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCO

Afectaría relación bilateral, expondría mecanismos de cooperación e intercambio de información y comprometería la confianza diplomática, argumenta

De acuerdo con un reporte del medio La Silla Rota basado en un informe de Riodace, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por 5 años toda la documentación y comunicación oficial entre México y Estados Unidos relacionada con las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares.

La SRE justificó la reserva de 5 años al señalar que revelar los expedientes podría afectar la relación bilateral, exponer mecanismos de cooperación e intercambio de información, y comprometer la confianza diplomática entre ambos países.

La medida surge después de que, en abril, el Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación penal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que los 10 acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos a territorio estadounidense.