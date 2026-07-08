NOROÑA RECHAZA OFRECER DISCULPAS A GRECIA QUIROZ, SE BURLA DEL FALLO DEL TRIBUNAL Y ANUNCIA QUE IMPUGNARÁ

“LO QUE HAY QUE OÍR”

Tras reírse de manera burlona y expresar: “Lo que hay que oír, la verdad”, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña anunció que impugnará ante la Sala Regional la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán, que confirmó que incurrió en violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Mediante un video, afirmó que la sentencia no está firme en tanto no concluya el proceso en la Sala Regional, “por más que celebre la derecha”, y acusó que con el Registro Nacional de Personas Sancionadas quieren evitar su participación para ser presidente de la Mesa Directiva en el Senado en el 2027.