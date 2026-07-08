ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR COMPRA PRODUCTOS A SOBREPRECIO Y NO LOS PONE A LA VENTA: FIA

A través de un videorreporte en su canal Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que documentos oficiales revelan que Alimentación para el Bienestar adquirió algunos productos hasta 5 veces por encima de su precio comercial, y varios de esos artículos ni siquiera están en sus tiendas.

Entre los productos señalados están paquetes de cerillos, pegamento y artículos de limpieza.

Y dio ejemplos: por cada paquete de cerillos de 50 piezas pagó 640 pesos, cuando en un establecimiento comercial está a 117, y aunque compraron diversos tipos de escobas y trapeadores, no hay disponibles en tiendas desde hace meses.

FIA resaltó que estas acciones han generado cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y el abastecimiento de estos establecimientos.