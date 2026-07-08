LO HALLAN MUERTO DENTRO DE SU CASA

San Francisco de Campeche.- En el interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Gobernadores, un hombre fue hallado sin vida, lo que fue confirmado por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Trascendió que la víctima fue identificada como don José “El Chino”, y del hecho tomaron conocimiento policías estatales, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. No se informó de la probable causa del deceso.