ASEGURA ZOÉ ROBLEDO QUE EMPLEO FORMAL CRECIÓ AL CIERRE DE JUNIO PASADO CON 22 MILLONES DE PUESTOS NUEVOS

-“EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ES DE 669.1 PESOS DIARIOS”

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que al cierre de junio de 2026 se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo formal, tras la creación de 61 mil empleos durante el mes.

Su reporte destaca un salario base de cotización de 669.1 pesos diarios, y resaltó la participación laboral femenina, con 9.1 millones de mujeres registradas, representando ya el 40% de la fuerza laboral formal en el país.

Video: Político Mx.