¡LLAMADA DE EXTORSIÓN DESATA EL PÁNICO! HOMBRE SUFRE FUERTE CRISIS NERVIOSA Y MOVILIZA A POLICÍAS Y PARAMÉDICOS

Un hombre sufrió una crisis nerviosa luego de recibir una llamada de presunta extorsión, lo que también provocó la movilización de paramédicos y elementos policiacos sobre la avenida Justo Sierra Méndez, frente a conocido hotel.

De acuerdo con información recabada, la víctima recibió una llamada telefónica con amenazas, situación que lo puso en estado de alerta y solicitó apoyo de las autoridades, al considerar que podría tratarse de un peligro real.

Tras las primeras investigaciones, se determinó que se trataba de un intento de extorsión que no llegó a consumarse, sin embargo, el hombre sufrió fuerte crisis nerviosa debido a la desesperación y fue atendido en el lugar por personal de emergencias.