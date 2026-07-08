miércoles, julio 8, 2026
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LAYDA MIENTE: EL PROPIO REGLAMENTO DE VIALIDAD LA DESMIENTE | POR: ENRIQUE ARELLANO

ARTÍCULO 182.- Las grúas del servicio público solo se utilizarán cuando la autoridad de tránsito lo requiera para el traslado de vehículos abandonados o que se encuentren involucrados en un accidente de tránsito y cuyas condiciones mecánicas no permitan su desplazamiento.

Además, el mismo artículo establece:

“La autoridad de tránsito, por ningún motivo, utilizará grúas cuando el vehículo se encuentre en buenas condiciones para su desplazamiento y tenga las llaves para moverlo.”

La ley es clara. Si un vehículo puede moverse por sus propios medios y cuenta con las llaves para hacerlo, no debe ser trasladado en grúa.

El incumplimiento de esta disposición permite a la persona afectada presentar la queja correspondiente ante el área encargada de los procedimientos internos.

Además, te infraccionan por violar la ley de vialidad y por violar la ley de alcoholes del estado de Campeche, doble sanción, independientemente de lo que pagas por el corralón y traslado en grúa de tu vehículo.

Pero todo ese dinero se van a las arcas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana que casualmente la titular es Marcela. Pero como ahora la la guanajuatense quiere ser diputada federal por Morena, si está interesada en la economía de los campechanos.

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