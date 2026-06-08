lunes, junio 8, 2026
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¡CAOS Y ABANDONO EN EL IMSS!; DENUNCIAN AUSENCIAS CONSTANTES EN EL CONSULTORIO 1 DE LA UMF NÚMERO 10

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron la constante ausencia de personal en el Consultorio número 1 de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 10, en la capital del Estado, lo que provoca retrasos en consultas y prolongados tiempos de espera.

Los inconformes afirmaron que de manera frecuente el personal no permanece en su área durante los horarios de atención, y que nadie informa sobre los motivos de las ausencias ni el tiempo para reanudar el servicio.

Esta problemática, subrayaron, afecta especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que solicitan permisos laborales para acudir a sus citas.

Exigen a las autoridades del IMSS supervisar el cumplimiento de los horarios laborales, así como garantizar una atención médica oportuna y de calidad.

Información: Reporteros en Ruta.

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