viernes, julio 24, 2026
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EN CRISIS EL CAMPO CAMPECHANO POR APOYO TARDÍO DEL GOBIERNO Y BAJOS PRECIOS, AFIRMAN

El diputado local priísta Miguel Ángel Pool Alpuche afirmó que el campo campechano atraviesa una crisis debido a la falta de apoyos efectivos y oportunos del Gobierno y a los bajos costos del producto, que a veces no hay dónde colocarlo e impide a los productores recuperar aunque sea lo invertido.

Ha sido olvidada la gente del campo, y aunque se pregona que hay muchos apoyos, no los ve reflejados el productor, y aquí, al igual que otros sectores como la ganadería, la pesca y la apicultura, que atraviesa un momento difícil por la mortandad de abejas, el campo campechano está en crisis por falta de apoyos y de voluntad para atender problemas que lo afectan desde hace años, lamentó.

Pool Alpuche añadió que también afecta el apoyo tardío en semillas de maíz del Gobierno, y criticó que a veces se quiera disfrazar con ese tipo de apoyos la merma que registra el campo campechano, tomando en cuenta que sembrar ese grano no es barato y a veces tampoco rentable, pues trabajar una hectárea cuesta entre 12 mil y 15 mil pesos, teniendo en cuenta el tipo de semilla, la preparación previa del terreno, entre otros factores.

A lo anterior se le suma que cuando el productor va a cosechar, el precio del producto es bajo y a veces no hay dónde colocarlo, por lo cual muchas veces no recupera ni la inversión, finalizó el legislador.

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