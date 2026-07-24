viernes, julio 24, 2026
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ORDENA EL GOBERNADOR MORENISTA DE OAXACA ELABORAR CATÁLOGO DE MEDIOS PARA VETAR PREGUNTAS; “NOS ODIAN”

En medio del escándalo por el reciente asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, ordenó elaborar un catálogo de medios para vetar preguntas.

Vamos a hacer una descripción de esos portales “que nos odian”, para que cuando pregunten no les voy a contestar, porque ya no tienen pensamiento ni sentimiento, y no sé cómo llegan a su casa, cómo duermen, cómo comen y cenan con tanto odio, expresó.

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