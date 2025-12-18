MORENA QUIERE CALLAR A MÉXICO Y CENSURAR A QUIEN PIENSA DISTINTO: XITLALIC CEJA

“Quieren callar la voz de las mexicanas y los mexicanos”, advirtió desde la tribuna de la Cámara de Diputados la legisladora federal del PRI, Xitlalic Ceja García, al acusar que Morena impulsa una estrategia de censura contra todas las voces que no respaldan a su partido, mientras intenta limitar la participación parlamentaria bajo el argumento del tiempo.

La diputada sostuvo que no aceptará silencios impuestos cuando existen pendientes graves con víctimas de la violencia, madres buscadoras y familias que viven sin justicia. Señaló la crisis de seguridad, el colapso del sistema de salud, la falta de medicamentos, los ataques a periodistas y el deterioro de la infraestructura, problemas que, dijo, reflejan un gobierno que prioriza proyectos inútiles sobre la vida y la dignidad de las personas. También criticó el daño ambiental causado por obras federales y afirmó que el grupo parlamentario del PRI no permitirá que se apague la voz de las mujeres ni de la sociedad, al exigir que los recursos públicos se destinen a seguridad, estancias infantiles y apoyo real a las madres trabajadoras.