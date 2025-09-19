GOBERNADORA DE CAMPECHE SE ENSAÑA CON PERIODISMO CRÍTICO: LÓPEZ SAN MARTÍN DE MVS NOTICIAS

Manuel López San Martín, conductor de MVS Noticias, destacó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha emprendido acciones contra la prensa crítica y medios incómodos, utilizando todos los recursos a su alcance para presionar incluso a otros poderes. Recientemente, una jueza ordenó prolongar la censura contra Tribuna Campeche, situación que ha sido denunciada por el periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario.

En entrevista, González Valdez aseguró que el ejercicio del periodismo en Campeche es extremadamente difícil. Recordó que el 9 de abril pasado recibió una golpiza por parte de policías, fue trasladado al hospital y sufrió un secuestro en la fiscalía durante más de 48 horas, además de la suspensión de un amparo judicial. Criticó la actuación de juezas y tribunales, quienes, dijo, han mostrado complicidad para afectar al medio y al personal periodístico, argumentando causas como daño moral o incitación al odio. Afirmó que estas acciones constituyen violencia política, incluso en ausencia de procesos electorales.

El periodista destacó que tras 50 años de carrera, nunca había enfrentado ataques de esta magnitud por parte de autoridades, y señaló que el caso de Campeche podría servir de laboratorio para otros que busquen limitar la libertad de prensa en el país. González Valdez condenó la imposición de censores que validan o rechazan publicaciones, así como la vigilancia sobre periodistas, calificando estas medidas como abusos graves que vulneran la libertad de información y de opinión, derechos fundamentales reconocidos por la Corte.