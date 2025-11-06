“REGRESAR A LA GUERRA CONTRA EL NARCO ES ILEGAL”: CLAUDIA SHEINBAUM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como ilegal la propuesta de retomar la guerra contra el narcotráfico en el país. Señaló que esta estrategia está fuera del marco de la ley, pues “es permiso para matar sin ningún juicio”, una práctica que, según la mandataria, no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

Sheinbaum criticó a sectores de la derecha que defienden la militarización en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que estos planteamientos son autoritarios y conducen al fascismo. Además, recordó que el regreso a la guerra contra el narco no solo carece de legalidad, sino que tampoco ha demostrado efectividad, ya que únicamente ha elevado los homicidios y los niveles de violencia en México.