DETIENEN A EXFUNCIONARIO VINCULADO A GARCÍA LUNA POR PECULADO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Eduardo “N”, exfuncionario relacionado con Genaro García Luna, por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, Eduardo “N” habría firmado contratos irregulares entre diciembre de 2008 y agosto de 2013 para la prestación de servicios en diversos Centros Federales de Readaptación Social, cuando estas instalaciones estaban bajo responsabilidad de García Luna.

La detención se realizó en Izúcar de Matamoros por policías federales ministeriales. La FGR señaló que el exfuncionario será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.