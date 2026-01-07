NGRESAN A SARA FERRER AL URGENCIAS DEL IMSS DEL CENTRO Y LA FISCALÍA MONTA VIGILANCIA

an Francisco de Campeche.- Tras el ingreso realizado hoy miércoles de Sara Ferrer, operadora política del alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus que fue baleada en las puertas de un Oxxo en la Isla, al área de Urgencias del Hospital General de Zona número 1 del IMSS de la ciudad capital, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) puso vigilancia en las afueras de ese sector.

Como se recordará, la agresión contra la mujer ocurrió el pasado viernes 2 de enero en la referida tienda, ubicada la colonia Miguel de la Madrid, y recibió al menos 4 impactos que dañaron sus pulmones, estómago e hígado.