¡DE TELENOVELA! PAREJA Y EXPAREJA DE DIFUNTO FRUTERO CASI LLEGAN A LOS GOLPES POR UNA CAMIONETA

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tuvieron que intervenir para evitar que dos familias llegaran a los golpes, luego de que la pareja y la expareja de un frutero que ya falleció discutieran por la posesión de una camioneta, que estuvo “tirada” en la vía pública pero la segunda mujer la llevó a reparar.

Los hechos ocurrieron hoy en la tarde en la calle 13 de la colonia Esperanza, cuyos vecinos dieron aviso al número de emergencia y fue que llegaron los genízaros.

Al final los uniformados lograron calmar los ánimos y conminaron a las partes a dirimir diferencias por la vía legal.

Trascendió que el frutero tenía su negocio ambulante en la avenida Concordia, y fue que cambió de pareja. Sin embargo, al fallecer dejó a la deriva una camioneta Nissan por fallas mecánicas.

Al enterarse de la existencia del vehículo, la familia de la expareja investigó hasta dar con el paradero, y hoy al coincidir en el lugar surgieron los dimes y diretes.