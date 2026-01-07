EN BACHILLERATOS, CAMBIARÁN EL NOMBRE DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS PARA QUE LOS ALUMNOS PIERDAN EL “MIEDO Y LA AMEN”

Además, se integra Cultura Digital para formar criterio ante redes sociales, fake news e inteligencia artificial.

“Con el cambio de nombre, los chicos ya no tendrán miedo a materias como matemáticas; ahora las van a amar”. Con esa frase, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, defendió la transformación de las asignaturas que integrarán la base común del nuevo modelo de bachillerato.

Durante su explicación, señaló que tanto el Bachillerato Tecnológico como el Bachillerato General compartirán un mismo conjunto de materias, con diferencias mínimas entre ambos esquemas. Entre los cambios destaca que Español dejará de llamarse así para convertirse en Lengua y Comunicación, con el objetivo de enfocarse en el desarrollo de habilidades comunicativas.

En el caso de Matemáticas, ahora denominada Pensamiento Matemático, la funcionaria afirmó que la intención es fomentar el pensamiento abstracto y eliminar el temor de los estudiantes hacia esta materia, apostando a que puedan comprenderla y apreciarla.

El nuevo esquema también agrupa a Ciencias Naturales Experimentales y Tecnología, además de incorporar Cultura Digital como una innovación clave. De acuerdo con Rodríguez Mora, esta materia busca promover un uso crítico de la tecnología, el manejo responsable de la información, la identificación de noticias falsas y nociones éticas sobre el uso de la inteligencia artificial.

La propuesta plantea así un cambio no solo en los contenidos, sino en la forma de presentar las materias, bajo la premisa de que un nuevo enfoque —y un nuevo nombre— puede modificar la relación de los estudiantes con su aprendizaje.