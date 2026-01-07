APARATOSO CHOQUE ENTRE TAXI Y CAMIONETA DEJA SOLO DAÑOS MATERIALES

Escárcega.- Un fuerte choque entre un taxi y una camioneta se registró en el municipio de Escárcega. A pesar de lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de regular cuantía.



El accidente ocurrió el día de ayer a la altura de la calle 50 con avenida Solidaridad, a unos metros del Hospital General, donde ambas unidades colisionaron al circular por la zona.

En el percance se vieron involucrados un vehículo de transporte público tipo taxi y una camioneta. De acuerdo con lo observado en el lugar, ninguno de los conductores tomó las debidas precauciones, lo que derivó en el impacto y en daños en ambas unidades.