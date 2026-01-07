LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA QUE EL HOSPITAL “QUIROGA” DE CARMEN INGRESARA A UNA MUJER; ¿Y LOS CACAREADOS AVANCES EN SALUD?

Mientras medios afines al régimen represor estatal presumen el presunto legado histórico que dejará la gobernadora Layda Sansores en el sector salud, paramédicos trasladaron tres veces a una mujer al Hospital General del Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” de Carmen, para recibir atención, pues primero no quisieron atenderla y luego le indicaron que no servían los equipos para hacerle estudios.

Un familiar relató que el ingreso se dio tras dos “visitas” a clínicas particulares, una de ellas Vía Médica, donde tampoco tenían equipamiento requerido.

Este martirio deja al descubierto que tanto la gobernadora como la secretaria estatal de Salud, Josefa Castillo Avendaño, y titular del IMSS-Bienestar en Campeche, Liliana Montejo León, tienen que hacer ajustes para ofrecer garantía de atención de primer nivel a los derechohabientes.

Además, la anunciada inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 15 sigue sin concretarse oficialmente, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su visita del pasado mes de junio a la Isla, que el 30 de octubre siguiente sería el corte del listón, y ya pasaron 2 meses y este Gobierno de ocurrencias y simulaciones sigue dando “atole con el dedo” a la ciudadanía.

También sería necesario remover a Martin López Pérez, quien lejos de mejorar, gestionar y atender los problemas, prefiere evadirlos.

Con información de Política Peninsular.