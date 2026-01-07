PERSONAL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DENUNCIA MARGINACIÓN, DESCUENTOS SALARIALES INJUSTIFICADOS Y DESIGUALDAD LABORAL

Trabajadores del Hospital de Especialidades Médicas “Javier Buenfil Osorio” de Campeche denunciaron que sufren condiciones de precariedad, desigualdad y descuentos salariales injustificados.



A través de una denuncia, precisaron que son personal con varios años de antigüedad —entre enfermeras, administrativos, técnicos y trabajadores de apoyo—, que continúa laborando bajo esquemas de contratación sin base, ni prestaciones completas y con salarios que no corresponden a su experiencia ni a su trayectoria dentro del sistema de salud estatal.



Acusan que mientras ellos permanecen en la incertidumbre laboral desde hace años, personas de reciente ingreso han obtenido plazas de base en periodos mucho más cortos, lo cual los tiene inconformes y con el sentimiento de desigualdad al interior del nosocomio.



Los inconformes precisan que uno de los señalamientos más delicados tiene que ver con descuentos aplicados vía nómina, pues a empleados sin relación laboral formal se les realizan retenciones correspondientes al Issste, pese a no contar con los derechos ni beneficios que legalmente deberían acompañar dichas aportaciones.



Además, les han hecho descuentos adicionales presuntamente destinados al partido Morena, sin que exista información clara, transparencia, ni consentimiento explícito de su parte. Y de confirmarse, advierten que esto podría representar una v¡ol∆ción a sus derechos laborales y a su libertad política.



Revelan que han intentado recurrir a las vías institucionales pero no obtienen respuesta, ante lo cual decidieron hacer pública su situación para ser escuchados, y dicen sentirse ignorados pese a ser quienes sostienen la atención médica diaria de la población campechana.