EN REDES: EN VEZ DE REFORZAR LA VIGILANCIA, MARCELA MUÑOZ ACUDE A EVENTOS PÚBLICOS A TOMARSE FOTOS

En momentos en que la inseguridad no da tregua, pues continúan los hechos delictivos, como robos y ejecuciones, Marcela Muñoz sólo se dedica a asistir a eventos oficiales que no tienen que ver nada con su encomienda, para tomarse fotos, señala una publicación de Estamos Unidos Campechanos.

Toma como referencia la declaración de un dirigente partidista, quien afirmó que la guanajuatense no “tiene estrategia de seguridad para regresar al Campeche seguro”.

El tema de la inseguridad, recalcó el dirigente priista Jorge Esquivel Ruiz, está en aumento en el país, pero Campeche no es la excepción, pues hay homicidios como no habíamos visto en otros años, y lamentable que no hay respuesta del Gobierno del Estado.

“Ahora que se pasó al edificio Ciudad Segura, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, se mantiene encerrada en su edificio como Rapunzel y no ha salido, sólo se le ha visto en actividades públicas de acompañante del Gobierno del Estado, para la entrega de apoyos que no tiene nada que ver con la seguridad del Estado”.

Hoy, continúa la publicación, vemos menos agentes en la calle y los maltratan y amenazan con despedirlos, lo cual ha permitido que los grupos delictivos trabajen a sus anchas en las colonias, donde hay disparos casi todos los días. “Es el Campeche que vivimos el día de hoy, y es el Estado que no merecemos y no queremos”, apuntó.

Además, exigió aplicar una funcional estrategia de seguridad, y del abuso policiaco en Carmen, señaló que una manera de desmentir es revisando las “body cam” que tanto presumió el Gobierno, que al no dar buenos salarios ni capacitarlos adecuadamente propicia este escenario, aunque hay que castigar a quienes actúan mal.