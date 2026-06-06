BLOQUEAN CARRETERA HOPELCHÉN-CAMPECHE; CAMPESINOS EXIGEN APOYO POR GRAVES INUNDACIONES

Habitantes de la comunidad de Ich-Ek realizaron el cierre de la carretera Hopelché-Campeche como medida de presión para exigir la presencia de autoridades estatales ante las severas afectaciones provocadas por las lluvias de las últimas semanas.

Los pobladores señalaron que las inundaciones han generado daños considerables, principalmente en los campos de cultivo que permanecen anegados desde hace varios días. Entre las siembras afectadas se encuentran chile, tomate, plátano, cítricos y papaya, cuyos productores temen pérdidas totales si el agua continúa estancada.

De acuerdo con los habitantes, esta es la segunda semana consecutiva en la que las precipitaciones han impactado de manera directa a la comunidad y a las actividades agrícolas, principal fuente de ingresos de numerosas familias.

Ante la falta de atención, los pobladores acordaron de manera conjunta bloquear la vía de comunicación para demandar una respuesta inmediata y acciones que permitan atender la emergencia que enfrentan los productores del campo.