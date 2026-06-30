SEDUC NO LOGRA IDENTIFICAR A RESPONSABLES DE AMENAZAS DE TIROTEOS EN ESCUELAS DE CAMPECHE

Las investigaciones realizadas por la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) y las directivas de los planteles educativos no permitieron identificar a los responsables de las amenazas de t¡røt£ø registradas este año en escuelas de Ciudad del Carmen y Calkiní, casos que fueron turnados a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

De acuerdo con información de la SEDUC, el primer incidente ocurrió en abril en la Escuela Secundaria Técnica No. 25, de la colonia San Nicolás, en Ciudad del Carmen, donde fue localizada una amenaza escrita en una hoja colocada en uno de los baños del plantel. Posteriormente, el 16 de junio, aparecieron mensajes similares en el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) plantel 13 y en el CBTIS 126, ambos ubicados en el municipio de Calkiní.

La dependencia informó que en todos los casos notificó de inmediato a la FGECAM y a la Coordinación para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar (CONVIVE). Además, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y de las corporaciones de seguridad estatal y municipal para reforzar la vigilancia en los centros educativos, al tiempo que mantuvo informados a los padres de familia.

Como parte de las acciones implementadas, la SEDUC realizó investigaciones internas para tratar de identificar a los responsables, sin obtener resultados positivos. También llevó a cabo talleres y campañas de concientización dirigidas a estudiantes y padres de familia sobre los riesgos de replicar retos virales, con la participación de personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y de CONVIVE.