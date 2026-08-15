GUILLERMO NOVELO NO COMPARECE POR INJUCAM; MORENISTA CUESTIONA “EVENTOS” SIN POLÍTICAS PERMANENTES

San Francisco de Campeche.- Guillermo Novelo no acudió a la comparecencia para responder por el trabajo del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) ante el Congreso del Estado y, en su lugar, se presentó un representante del organismo. Durante el ejercicio, el diputado de Morena, Elías Baeza, cuestionó los resultados de la institución al plantear que su gestión se ha caracterizado más por organizar eventos que por establecer políticas públicas permanentes que transformen la vida de las juventudes.

En respuesta, el representante del INJUCAM señaló que, si bien las acciones mencionadas no constituyen un programa, han realizado actividades relacionadas con la salud mental, convenios con instituciones y eventos deportivos, además de participar en una mesa sobre salud mental.