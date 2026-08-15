“SI QUIERE SER CANDIDATO, DEBERÍA RETIRARSE DEL CARGO”: MÓNICA FERNÁNDEZ A ESTEBAN HINOJOSA
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, cuestionó la actuación de Esteban Hinojosa, a quien acusó de promocionar su imagen y hacer política con recursos del gasto público. La legisladora aseguró que en su distrito se entregan apoyos y que el funcionario acude personalmente a repartirlos, situación que calificó como “terrible”.
Fernández Montúfar sostuvo que, si Hinojosa tiene aspiraciones para convertirse en candidato de su partido, debería separarse del cargo que ocupa. Agregó que incluso quien preside Morena ha señalado que este tipo de prácticas constituye un ilícito, pese a lo cual, afirmó, Hinojosa continúa realizándolas.