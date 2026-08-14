POTENTE SISMO DE MAGNITUD 7.7 SACUDE INDONESIA; REPORTAN DAÑOS EN EDIFICIOS
Un terremoto de magnitud 7.7 se registró este viernes 14 de agosto cerca de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, con reportes de que el movimiento también fue percibido en Timor Oriental y Australia. De acuerdo con información preliminar, ocurrió alrededor de las 2:58 de la tarde y su epicentro se ubicó aproximadamente a 49 kilómetros de Nusa Tenggara Oriental.
El movimiento telúrico provocó daños visibles en viviendas y edificios, entre ellos paredes agrietadas, estructuras parcialmente colapsadas y escombros en las calles. Los datos preliminares atribuidos al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no incluyen hasta el momento información sobre posibles víctimas ni interrupciones de servicios.