A FUEGO LENTO: ¡NO SE TARDEN COBARDES! | Por Enrique Pastor Cruz Carranza

La carta publicada por el junior más avezado en los dislates de la soberbia en grado de magnitudes petulantes, rijosidades dignas de un pendenciero de Arrabal, dirigido al presidente Donald Trump, en contra del Secretario de Estado Marco Rubio e integrantes del gabinete norteamericano, debe ser desmarcado en calidad de urgencia, por el Gobierno de la República Mexicana, pues este insolente texto no puede ni debe ser asumido como postura de los mexicanos por alguien que no representa absolutamente nada más que su desprestigio.

El berrinche de este mequetrefe con ínfulas del Síndrome De Maduro es una postura individual que dibuja el grado de vanidad al realizar una serie de juicios de valores contra la sociedad Norteamericana y deberá ser valorada en el sentido individual de asumir las consecuencias de sus actos que así corresponde.

Estamos frente a un reclamo personal y sus juicios de valor, descalificaciones, agravios son de este hijo de su padre Andrés Manuel López Obrador cuya genética de concepción mesiánica potencializada en su legado genético con ADN de Tirano con aspiraciones perpetuas dictatoriales.

Es importante puntualizar al gobierno norteamericano agredido con su carta de marras por este insoportable choco Andrés ” El Andy” López Beltrán , que solamente le faltó gritar desde los pantanos de Tabasco:

¡No se tarden cobardes vengan por mi, aquí los espero con mi tatarado padre en “la ch!ng∂d∂ ” y de paso se ahorran operativo – se llevan al “pejelagarto” Truhán y al batracio “gonzo” en paquete!

P.D. No olviden traer pañales de carga especial pues los efectos de la amistad y hermosas noches inolvidables con “MONSI” dejaron secuelas en Esfinter.

Los Capos mexicanos y Maduro , los esperan para ser vecinos de hospedaje sin necesidad de VISA.