Si hay respaldo a que prosperen las pesquisas contra Moreno Cárdenas y que le finquen responsabilidades legales, lo que más se escucha y se lee es que también procedan contra quien fue su secretaria de Finanzas….

El fracaso en las políticas de combate a la corrupción y a la impunidad durante el Gobierno de la señora Layda Sansores ha fracasado de manera tan rotunda, que a unos días de que la mandataria envíe un mensaje político con motivo de su cuarto informe, tuvieron que reciclar la demanda contra el exgobernador Alejandro Cárdenas, y reducirle el monto que le imputaban de 3 mil 941 millones a “solo” 100 millones de pesos.

Es cierto, la obsesión de la señora Sansores San Román por meter en la cárcel al también dirigente nacional del PRI, puede consumarse con cualquier suma desviada, así sean 100 mil o 2 millones de pesos. Lo que le interesa es “probar” que su antecesor fue corrupto.

En su más reciente publicación al respecto, el Gobierno de Todos los Sansores boletinó que “la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche presentó una nueva solicitud de desafuero contra el exgobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades”.

“Al día de hoy, agregan, suman 17 los exfuncionarios y empresarios ligados a su administración que ya enfrentan procesos judiciales y que han sido vinculados a proceso. Las investigaciones apuntan a un esquema de desfalco que denominan como ‘corrupción sistemática’ que superan los 100 millones de pesos”.

“Trascendió que en los próximos días se girarán nuevas órdenes de captura, y que esta carpeta sería apenas la primera de varias que se integrarían en contra de Moreno Cárdenas”.

De algina manera es loable la terquedad de la mandataria campechana por encarcelar a su antecesor. A ella le sirve de mucho, pues ante la falta de resultados en su Gobierno, suelta estas bolas de humo para distraer la atención a unos días de que presente su “informe”, porque después del próximo viernes se irá de vacaciones al extranjero y dejará a los campechanos entretenidos con el tema de Alito.

Lo que no percibe la gobernanta es que en Campeche ya muy pocos le siguen el juego, y que si bien se observa cierto respaldo a que prosperen las pesquisas contra Moreno Cárdenas y que le finquen las responsabilidades legales a que haya lugar, lo que más se escucha y se lee es que también debe proceder contra quien fuera secretaria de Finanzas en la Administración anterior.

En tanto la cifra de 17 exfuncionarios estatales vinculados a proceso no aumente, y no se incluya a América Azar Pérez entre ellos, el discurso laydista de combate a la corrupción no será más que estrategias distractoras para que no se hable de ella y de su fracaso como gobernanta, del destino misterioso que han tenido los 100 mil millones que ha manejado su Administración y de sus costosísimas vacaciones en el extranjero.