“NO LOS ELIGIERON PARA HACER CAMPAÑAS SINO PARA DAR RESULTADOS”: SEÑALA ARMENTÍA 

– Critica que durante las comparecencias ningún funcionario entendió porque los nombraron.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, señaló que los secretarios del Gobierno de Campeche deben acudir al Congreso a informar sobre recursos ejercidos y resultados, no a exponer discursos ideológicos o antecedentes históricos, al considerar que durante las comparecencias han faltado respuestas concretas a los cuestionamientos de los legisladores.

Armentía López afirmó que ningún diputado de Movimiento Ciudadano ha emitido información falsa durante esta semana de comparecencias y aseguró que sus señalamientos se han basado en los propios datos presentados por los funcionarios.

También criticó la presunta promoción personalizada de algunos servidores públicos y sostuvo que quienes ya estén enfocados en actividades electorales deberían separarse del cargo y evitar utilizar recursos públicos para posicionarse.

Sobre la comparecencia del titular de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, el legislador cuestionó su experiencia y pidió que explique los resultados obtenidos en materia de desarrollo social, al señalar que la entrega directa de apoyos no garantiza por sí sola una reducción de la pobreza y recordó que el año pasado se portó agresivo.

“El año pasado fue agresivo con algunos diputados y diputadas, tratando de exhibir y de demostrar que conocía mucho en materia gubernamental, lo que es un hecho, hoy el titular de bienestar no tiene ninguna experiencia administrativa, pasó de una imposición en cultura, tuvo cero resultados y ahora quiere decir que maneja la política pública en materia social”, aseveró.