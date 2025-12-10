A LOS POLICÍAS QUE PROTESTARON CONTRA MARCELA LES “LAVARON EL CEREBRO”: LAYDA

¿Y LOS AMPAROS A 2 EXPOLICÍAS POR DESPIDO INJUSTIFICADO?

En un intento más por justificar la represión contra los agentes policiacos que se manifestaron pacíficamente contra la guanajuatense Marcela Muñoz, la gobernadora aseguró que “uno de los momentos más críticos de la policía fue cuando a 400 agentes les ‘lavaron el cerebro’ y les prometieron que había un paraíso del otro lado del universo ¿no? Entonces nosotros, alentados por Andrés Manuel de que ‘no los reprimas’, fueron cuatro meses de invitarlos con paciencia hasta que fueron regresando los que tenían que regresar, y los que no se dieron de baja porque se la creyeron de que no hay sanción”.