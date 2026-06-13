ALCALDÍA DE CAMPECHE LIMPIA POZOS Y DRENAJES Y DESAZOLVA POZOS DE ABSORCIÓN EN CHINÁ Y BACHEA BOBOLÁ

La Alcaldía de Campeche reforzó las acciones preventivas por la temporada de lluvias con trabajos de limpieza de canales pluviales, rejillas, calles y desazolve de pozos de absorción en la comunidad de Chiná, además de labores de bacheo y mantenimiento vial en San Antonio Bobolá.

Las brigadas realizaron barrido, poda, retiro de basura, limpieza de drenajes, escarificación y reparación de vialidades, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones, proteger el patrimonio de las familias y prevenir problemas de salud. Estas acciones forman parte del Plan Municipal de Lluvias que se mantiene activo en todo el municipio.