Que todos los adultos mayores escuchen con claridad sus palabras, y tengan consciencia de que, con el voto de este segmento poblacional, le ‘darán salida’ a estos pésimos gobernantes, y horrorosas personas…

–“No se cansan las autoridades guindas de ofender al pueblo bueno y sabio que los llevó al poder. Mientras que en campaña son atentos, amorosos y hasta ridículos con personas de todas las edades, pero principalmente con los niños, y los ancianos, una vez que llegan al poder se olvidan de todo y les dan la espalda, llegando al grado de ofenderlos y humillarlos” expresó el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“Me imagino que se refiere usted a la Tía Gobernanta, quien se ostenta como la principal defensora de los derechos de las mujeres, pero quien considera que ser mujer, indígena y pobre, es lo peor que le puede pasar a una persona, mientras que a las suegras las cataloga como animales” respondió pronta doña Chela.

–“No exactamente, aclaró el rechoncho aseador de calzados del Parque Principal, en esta ocasión me refiero a lo dicho por la alcaldesa guinda en Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, quien se negó a atender y dar prioridad a las demandas de las personas de la tercera edad, que porque ‘ya van de salida’, con lo que sacó el verdadero rostro de la hipocresía de los que emanan de su instituto político, pues solo usan a los grupos vulnerables como carne de cañón y como surtidores de votos”.

–“Ciertamente que es una ofensa muy grave que las personas de la tercera edad no vamos a pasar por alto, apuntó con mucha seriedad el viejo Julián. Y que conste que doña Mari Luz Velásquez lo dijo de su propia boca, ‘ya van de salida’ y pronosticó sin duda alguna el futuro de su partido, porque son ellos los que ya van de salida y sin boleto de regreso. Que todos mis contemporáneos escuchen con claridad sus palabras, y que tengamos consciencia de que con el voto razonado de este segmento poblacional, vamos a sacar a estos pésimos gobernantes, y horrorosas personas”.

–“Lo dice usted bien y lo dice con claridad, coincidió el poeta Casimiro. Son pésimos políticos pero son peores personas, porque si así trata esa alcaldesa a un desconocido que se acercó en busca de ayuda, no quiero imaginarme el trato que le dio a sus abuelos o a los senectos con quienes ha convivido durante sus años de existencia. Quien tiene un buen corazón lo demuestra siempre con sus nobles actos y su amoroso trato, pero quien tiene el alma podría en cualquier lado lo saca a relucir como es el caso”.

–“Yo creo que tiene razón don Julián, y tenemos que hacer viral esa frade de la alcaldesa Mari Luz Velásquez, para que los votos de las personas de la tercera edad se vuelquen en contra de su partido y de sus candidatos. Sería del acabóse para este régimen de mentiras y falsedades, pero ojalá que todos hagamos consciencia de eso” señaló doña Chela.

–“Me faltan todavía unos cuantos años para llegar a esos años respetables de don Julián, pero con todo gusto pongo mi voto para abrir la puerta para que este régimen que no se ha cansado de ofendernos, insultarnos y humillarnos y saquearnos, se vaya al carajo”.