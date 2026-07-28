POBLADORES EXIGEN AL CONGRESO DESTRABAR MUNICIPALIZACIÓN DE POMUCH Y BÉCAL… ¡Y CARLOS UCÁN RECLAMA RETRASO DEL QUE FUE PARTE!

Encabezados por el diputado local con licencia morenista Carlos Ucán Yam, representantes de comités de Pomuch y Bécal entregaron oficio a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para solicitar que se dé trámite a la municipalización de ambas las juntas municipales.

Pidieron retomar el trámite, pues el tema ya fue planteado en el Congreso del Estado. En tanto, Ucán Yam se quejó de que ha pasado “un tiempo considerable y no se ha obtenido respuesta”, aunque omitió que él es parte de ese lapso de omisión.

Los oficios fueron firmados y sellados como recibidos.