FGECAM GUARDA SILENCIO SOBRE PRESUNTO SICARIO DEL CPGN ACUSADO DE SECUESTRO Y HOMICIDIO EN CAMPECHE

Total hermetismo mantiene la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) sobre la situación jurídica de Erick “N”, detenido en Tabasco e identificado como presunto sicario del Cártel Pura Gente Nueva (CPGN), señalado por su presunta participación en delitos de secuestro y homicidio cometidos en Campeche.

El imputado fue trasladado de Tabasco a Campeche para quedar a disposición del Juzgado de Control, donde se prevé el desarrollo de la audiencia inicial para definir su situación jurídica por delitos de alto impacto cometidos en la zona sur de la entidad.

Erick “N” enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y privación de la vida.

Fue detenido el miércoles 22 de julio en la comunidad de Los Naranjos, estación Chontalpa, del municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Desde entonces permanece a disposición del Juez de Control de Campeche, pero hasta el momento las autoridades no han informado sobre su situación jurídica ni su paradero.