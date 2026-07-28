martes, julio 28, 2026
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ANTE CRÍTICAS POR GASTOS COMO LOS CASI 10 MILLONES EN EL BARQUITO DEL MALECÓN Y POR SU INFORME, LAYDA “PARCHA” FACHADAS DEL CENTRO

Ante la andanada de críticas de ciudadanos, representantes de agrupaciones civiles y actores políticos, por destinar casi 10 millones de pesos al barquito de hierro y latón instalado en el malecón de la ciudad capital y no dar mantenimiento a edificios del Centro Histórico, y sobre todo por la cercanía de su V Informe, el Gobierno de Layda Sansores ordenó intervenir algunas fachadas de la calle 59.

Los trabajos se realizan a marchas forzadas para que todo quede listo el día del evento oficial de la gobernadora.

Con información de Así es Campeche Noticias.

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