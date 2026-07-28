EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 28 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS SIN ACLARAR CAMPAÑA ILÍCITA.

Desde hace 18 meses, la periodista Anabel Hernandez reveló que tuvo acceso a la denuncia presentada en diciembre 2024 en la fiscalía federal de Nueva York, por un particular contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y nueve gobernadores morenistas, entre los que figura Layda Sansores, por sus presuntos nexos con grupos criminales. Nada ha aclarado la mandataria al respecto.

También el editorialista Salvador García Soto confirmó que el Departamento de Estado norteamericano elaboró una “lista negra” con los nombres de 44 políticos mexicanos —con ocho gobernadores incluidos— que colaboran o se benefician de los grupos criminales, entre los que nuevamente aparece Layda Sansores. Poco después estalló el escándalo de los nexos entre el grupo criminal La Barredora y Adán Augusto López Hernández, quien operó y financió la campaña electoral de Sansores. Pero la mandataria ha guardado silencio ante las graves acusaciones.

La sombra del huachicol fiscal no ha dejado de perseguir a Layda Sansores, cuyo opaco triunfo electoral apesta a corrupción desde que se obsequió la embajada de República Dominicana a su antecesor, Carlos Miguel Aysa González, sobre quien pesan acusaciones de millonarios desvíos de recursos, los cuales ha encubierto la mandataria en agradecimiento a su traición. Algo huele a podrido en Campeche.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA DEL 5 INFORME.

Estos días Layda Sansores inició una intensa y millonaria campaña en redes sociales, publicitando las mentiras que presentará en su próximo desinforme de actividades. Iniciemos por la foto de ella misma, retocada hasta el cansancio para mostrar una muy pasada juventud, porque bella nunca fue.

En el centro del póster promocional, una foto de un camión del Ko’ox. Habrá que preguntarle, ¿de quién son los camiones? ¿Son propiedad del gobierno o de la empresa ADO? Porque hasta dónde se sabe el gobierno pagó ¿u obsequió? el software a esa empresa, que es la que administra y cobra por el servicio de transporte público a los campechanos. ¿Aclarará la mandataria qué papel juega su administración en este negocio y qué utilidad deja al erario público?

También anunciará que realizó “inversiones millonarias” en inexistentes caminos sacacosechas, hablará de dragados en puertos que ningún beneficio han traído a la decreciente economía estatal, y continuará cacareando el inútil Plan Campeche y su intención de hacer del estado el granero del sureste, para lo cual no ha hecho nada. Mentiras y más mentiras otra vez, para justificar este saqueo histórico e impune del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores.