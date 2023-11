Expediente: 19 de noviembre de 2023

MUERTE DE CAZARÍN IMPACTARÁ A MORENA

Si la gobernadora Layda Elena Sansores San Román pensó en algún momento, que el deceso del diputado Alejandro Gómez Cazarín le resolvería el problema político de su defenestración como presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, a estas alturas se habrá dado cuenta que se volvió a equivocar. Por lo visto no aprende.

El fallecimiento del legislador jarocho, a 15 días de haber sido destituido —por decir lo menos, de manera poco higiénica—, mostró una vez más que en el “Gobierno de Todos los Sansores” se actúa mediante ocurrencias e impulsividad, y no por el raciocinio y la estrategia.

¿No sabían los asesores de la gobernadora que Gómez Cazarín se encontraba en fase terminal y que pudieron haber esperado al menos unas cuantas semanas para relevarlo de manera natural? ¿No pensó que con ese golpe de traición propiciaría que se agravara su padecimiento y apresurara su muerte?

Tienen razón los seguidores de Gómez Cazarín, que en las redes sociales han acusado de asesina y traidora a la gobernadora Layda Elena. No exageran al reprocharle su cinismo y desvergüenza por enviar sus “sentidas condolencias” y calificar como “amigo” a quien mandó defenestrar y golpear públicamente, acusándolo de haber malversado al menos 250 millones de pesos del presupuesto legislativo.

Y por si le faltara un aderezo a ese pastel de lodo y yerros, habría que leer con detenimiento el airado reproche de Teresa Xóchitl Pitzáhuatl Mejía Ortiz, viuda de Gómez Cazarín, que la acusó públicamente de haber propiciado el agravamiento de su salud con sus traiciones, que devino en su posterior muerte.

Demoledor el mensaje de Teresa Xóchitl. Ha sido impresionante el respaldo social que tuvo su publicación en las redes sociales. Decenas de personas, la mayoría seguidores del fallecido legislador jarocho, no sólo validaron cada una de las palabras de la viuda, sino que se fueron más lejos, exigiendo la renuncia, la salida, que se vaya Sansores San Román, porque no ha dejado de cometer errores y de causar daño a sus adversarios y en general a casi todos los campechanos.

En las redes sociales ha sido reiterada la advertencia de que habrá voto de castigo, y eso es probablemente lo que más le preocupa a Sansores San Román, a sus despistados asesores y a su partido, Morena. Saben que el voto del Carmen es fundamental, decisivo, definitorio, y con el cual ahora no cuentan.

Hay que puntualizar que la defenestración de Gómez Cazarín como líder del Congreso se percibió en la Isla como agresión. Súmele la imposición como sustituto, de un maleable diputado de la ciudad de San Francisco de Campeche, lo que para los isleños se interpreta como el despojo de una importante cuota política, que debió otorgarse —según ellos— a otro carmelita. Y no sucedió.

Agréguele a ese hecho la traición de Layda Sansores para que Pemex no llegue a la Isla. El despojo de su Congreso Petrolero, la carencia de obras públicas importantes —mientras Pablito Gutiérrez Lázarus sólo reparte tinacos con su rostro— y la notable ausencia de la mandataria en importantes eventos representativos para los carmelitas, como su feria del 15 de julio, por ejemplo.

Resulta risible, ridículo y hasta grotesco, que pretenda suplantar su ausencia y cauterizar sus traiciones, con el envío de su sobrino Seso Loco en calidad de embajador plenipotenciario para resolver solicitudes, gestiones y necesidades de los lastimados isleños, cuando se ha negado a resolver el problema a los pensionados de la Unacar. Ni la burla perdona.

”No sé qué funciones tenga Gerardo Sánchez Sansores en el Gobierno Estatal, no he visto su nombramiento, ni qué figura orgánica representa”, cuestionó severa la lideresa municipal del PRI, Beatriz Arcila Flores. Parece desesperado por amarrar cuestiones políticas, rubricó la también regidora isleña. Tiene razón.

La única explicación es que sabe que tiene perdido el Municipio del Carmen desde hace mucho tiempo, y que su traición a Gómez Cazarín fue el último boquete que necesitaba ese barco para terminar de hundirse. Peor aún si sus legisladores federales, especialmente María Sierra Damián, también le han dado la espalda a los carmelitas y recientemente incluso se atrevió a votar a favor del recorte de mil 100 millones de pesos al Estado.

Así, con traiciones al pueblo y sin figuras capaces de aglutinar el respaldo a favor de la causa cuatroteísta, ¿con quiénes competirán en los comicios venideros? Fue pésima la idea de mandar a negociar a esa jurisdicción al Seso Loco, pues los carmelitas saben que era el más interesado en tumbar a Gómez Cazarín para colocar a uno de sus incondicionales.

Las secuelas políticas de esta cadena de traiciones y gigantescas equivocaciones se verán en un futuro cercano. Sin duda cosecharán en abundancia lo que con tanto tesón han sembrado. La venganza de los Gómez Cazarín viene en camino con un caudal de información delicada, que pondrá a temblar a la gobernadora Sansores. Buscarán aniquilarla políticamente, relegarla de por vida del equipo de Claudia Sheinbaum. Y las consecuencias se verán no sólo en las urnas. Ya se verá.

CONSUMAN TRAICIÓN A CAMIONEROS

Otro golpe, otra traición al pueblo campechano se avecina con la cacareada “modernización del transporte urbano”, que en realidad no es más que la desaparición del servicio que actualmente conocemos, por medio de 12 sociedades cooperativas que generan al menos 15 mil empleos, para sustituirlas por el monopolio del grupo ADO.

Una mancha más al jaguar. Una violación más a la quimera lopezobradorista de “no mentir, no robar y no traicionar…”, porque simple y sencillamente se consumará lo que los concesionarios transportistas han venido anticipando desde hace más de un año, y que en esta columna pronosticamos en su oportunidad.

Es cierto que la mayoría de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad capital y en Ciudad del Carmen están en malas condiciones. Pero el asunto no es de ahora, ni se remediará con alguna varita mágica.

Es estúpido exigir a la sociedad Castamay —por ejemplo— que renueve el 60 por ciento de sus camiones, como condición para mantenerle permisos y concesiones. ¿Pavimentarán el 60 por ciento de las calles para que no se deterioren sus nuevas unidades? Por eso es traición y estupidez negar la ratificación de esas concesiones.

¿Por qué entonces los inspectores del Instituto Estatal del Transporte les han permitido circular y dar el servicio, sabiendo que representan riesgos? Además ese no es el quid del asunto. Es sólo consecuencia de las erráticas políticas públicas en el sector transportista y que ninguna autoridad gubernamental ha querido corregir de fondo.

Ya hemos abundado sobre tarifas, por ejemplo, pero no está de más reiterar. Ocho años sin actualizarlas, provocó la descapitalización de los concesionarios. Sus ingresos sólo alcanzan para pagar salarios, prestaciones, refacciones y mantener en condiciones de operación los camiones. Considere a ese hecho los tres años de pandemia, en que todos los sectores productivos entraron en crisis.

Ninguna instancia gubernamental se ofreció tampoco a gestionar alguna línea crediticia, sea con fondos públicos o recursos bancarios, para la adquisición paulatina de nuevas unidades. Se dejó agonizar al sector, y ahora que están en fase de envejecimiento el Instituto Estatal del Transporte, con Íñigo Yáñez Avilés al frente, pretende tirarlos uno a uno al basurero, para sustituirlos por la empresa fuerte, capaz de meter de golpe y porrazo decenas de modernas unidades.

Las consecuencias empero, las pagará el pueblo. ADO monopolizará el sector transportista, y sin competencia impondrá tarifas, que ajustará cuantas veces desee. Tal y como ocurre en el servicio público federal de transporte de pasajeros, donde ese monopolio aplica altos cobros.

Lo que asombra de nuestros servidores públicos es su inmensa capacidad de mentir o esconderse para no responder dudas de los concesionarios, o preguntas de periodistas independientes.

Yáñez Avilés, por ejemplo, se ha convertido en el verdugo de las 12 sociedades cooperativas que aún existen en la capital. Su objetivo es desaparecerlas, y para ello las presiona y empuja hasta que caigan en manos del monopolio ADO. Poco a poco las obliga a perder ese patrimonio que les costó tantos años construir, y que genera más de 15 mil empleos sólo en la capital, para poner en marcha el plan piloto de privatizar totalmente el servicio de transporte público.

Asombra también el cinismo del secretario de Gobierno, el originario de Escuinapa, Armando Constantino Toledo Jamit, quien caradura promete que no cancelarán concesiones ni desaparecerán las cooperativas, y por otro lado aplica estrategias legaloides para obligar a los concesionarios a negociar, ceder y ponerse en manos del monopolio.

Cierto, los transportistas no se quedarán de brazos cruzados. El problema que debió resolverse políticamente, se irá a tribunales, en donde se espera que obtengan la protección de la justicia federal, en tanto que en lo electoral seguramente esos 15 mil empleados, decepcionados por la traición morenista, fortalecerán con sus votos a otros institutos políticos para llevar al Congreso del Estado a diputados de otras siglas que realmente tengan compromiso con el pueblo.

No es tema agotado. Que tampoco crea Iñigo Yáñez que su palabra es la última. Aún existen instancias jurisdiccionales para combatir sus abusos, y por si no bastara queda cerca la posibilidad de que en las urnas se elija a verdaderos representantes populares, no a serviles traidores.

SESO LOCO OPERA EN EL GOBIERNO

Ya no puede negar Layda Elena Sansores San Román la enorme influencia que en la toma de decisiones de su Gobierno ejerce su supuestamente rehabilitado sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores. Su reciente video en el que aborda diversos aspectos de la Administración campechana los desnudan.

El frustrado aprendiz de artista de telenovelas aceptó que Campeche permanece en el último lugar en desarrollo del país, al igual que lo expuso su tía en la aburrida mañanera del antepasado lunes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde llenó hasta el hartazgo de palabrería insulsa, hueca, zalamera y encomiosa a su mesías Andrés Manuel López Obrador, por la obra del Tren Maya, que “sólo un genio o adelantado a su tiempo pudo concebir”.

Por eso el caudillo es luz sin sombras, llanero solitario, rayo de esperanza, oasis del desierto, caballero sin mácula, pescador de almas, promotor de ilusiones, sacerdote de fuego, guerrero de los pobres, predicador de la palabra, músculo del trabajo, guía del camino, linimento del alma, pegamento de unidad y político fervoroso, atencioso y razonable. ¿Así o más?

Layda Elena es clienta habitual de la mañanera cuando es necesario levantar la imagen del Presidente, que insensible se niega a ayudar a los damnificados de Guerrero y por lo mismo es vapuleado a lo largo y ancho del país, porque perdió el rumbo, equivocó el camino y ofendió a los pobres que juró proteger. Les mintió.

Pero retomemos el tema central que nos ocupa, la participación del mantenido sobrino en las tareas del Gobierno. El también coordinador de Vinculación Social de la campaña de Claudia Sheinbaum en la entidad, se sintió ofendidísimo por la consideración del diputado federal Pedro Armentía López, de que es insuficiente el presupuesto 2024 para Campeche.

Su gesto denotaba el consumo de algunas sustancias que alimentan el ego, la frustración, la incomprensión, la desesperanza y el trastupije. Envalentonado fustigó al legislador que se atrevió a opinar sobre el Gobierno de la tía Layda Elena.

Hay cosas que en este momento no se ven, “pero el proyecto de la gobernadora es sacar a Campeche de ese último lugar de desarrollo en el que estamos”, confesó en el video difundido en Facebook.

Justificó que “es mentira que el presupuesto de Campeche no tenga lo que se necesita para alcanzar el desarrollo”. Sin embargo, el martes también de la antepasada semana el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó que el recorte sería de mil 086 millones de pesos, un 17 por ciento más de lo originalmente planteado. Si con más dinero no hubo desarrollo, ¿con menos sí lo habrá? Es un charlatán mentiroso. ¿Tendrá seso este loco exdrogadicto?

“Lo que viene para Campeche es extraordinario”, aventuró, y acusó que los anteriores gobiernos “muy poco participaron”. No explicó si la problemática empezó en el Gobierno de su abuelo, o si resultó ineficiente su esposa América Azar Pérez, tesorera en la Administración de su anterior empleador amigo y hoy odiado enemigo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Tontuelo como es, aseguró que su tía Layda se reunió con Octavio Romero, director de Pemex, y calificó la entrevista como extraordinaria. Los carmelitas estarán felices con el resultado, porque logró cosas que han esperado durante mucho tiempo yreactivarán su economía, dijo, y anticipó que vendrían anuncios importantes en el Martes del Jaguar, aunque su tía nada ha adelantado en sus últimos dos shows circenses.

¿Muchos anuncios ligados a Pemex? ¿Siempre sí trasladará sus oficinas a la Isla, como comprometió en campaña López Obrador? ¿Pagará a sus proveedores? ¿Contribuirá a resolver la problemática social, como el encarecimiento del costo de la vida? ¿Pagarán las pensiones a los jubilados de la Unacar?

Pero el atrevimiento del Seso Loco llegó al paroxismo, al sostener que el futuro del Carmen está ligado a Layda Sansores, “la gobernadora que más ha hecho por Campeche”. ¿Podrá precisar qué ha hecho por Carmen, y concretamente Campeche? Los carmelitas no olvidan cuando justificó que la Isla carece de la infraestructura necesaria para recibir las oficinas de Pemex. ¿Dónde están las obras y en qué han mejorado los servicios?

¿Qué beneficios trajo a los campechanos el desempeño de Sansores en las posiciones de representación popular que ha ocupado? ¿Cuáles, dónde están, con quién gestionó y en qué contribuyeron al desarrollo? No podemos enumerar ninguno.

La tía, afirmó, trabaja vertiginosamente, por lo que es difícil aguantarle el paso. Y con la barriga que carga el Seso Loco, debe ser más difícil. ¿A quién quiere engañar? Es casi octogenaria, sus reflejos y motricidad se han reducido. Las rodillas se desgastan y las articulaciones se atrofian con el paso del tiempo. No hay médicos ni medicinas para enfrentar la embestida de Cronos.

Y remató con que a su tía “no la tratan como cualquier gobernadora, sino es una mujer querida por el Presidente y por el movimiento”. Y si la quiere tanto, ¿por qué no la ayuda? Sólo la llama López Obrador cuando requiere de su trabajo sucio o sus elogiosos calificativos que rayan en la desvergüenza, para distraer la atención de graves conflictos nacionales.

Y aquí viene la afirmación con la que abrimos este comentario. Vista la narrativa, los acontecimientos, las expresiones y las intervenciones de Sánchez Sansores, ¿es o no quien opera clandestinamente decisiones en el Gobierno del Estado? Tía y sobrino son gráficas del fracaso, el cual buscan maquillar con anuncios de promesas y proyectos de mejoría y desarrollo. ¿A quién creen que engañan con sus mentiras?

EL SEXENIO FEDERAL MÁS VIOLENTO

No hay excusa válida frente a la terrible realidad de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador está marcado como el más violento de la historia del país. Por eso es momento de cambiar o replantear la estrategia de seguridad, expuso esta semana la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Los asesinatos son los que más lastiman a la sociedad mexicana, y duele profundamente confirmar que esa herencia dejará la Administración lopezobradorista, señaló el presidente de esa organización gremial, José Medina Mora.

En 58 meses del Gobierno de López Obrador se registran 134 mil 594 homicidios. La cifra es impresionante y reveladora de la inexistencia de un plan funcional de seguridad, y no hay argumento que valga para intentar contradecir, porque los datos son oficiales, provienen del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

Lo trágico es que los signos de la violencia continuarán en el país por al menos 41 semanas o 10 meses 11 días, que es lo que le quedan a esta Administración Federal morenista, si se produce un cambio de orientación política.

Más aún, precisamente en el inicio de la semana el Presidente se negó a aceptar que en el país haya 126 mil desaparecidos, que con el transcurrir del tiempo puede darse como verosímil que hayan sido asesinados y las víctimas enterradas, quemadas o disueltas en ácido.

Recuérdese que Karla Quintana, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, se inconformó con la pretensión del obradorato de reducir el padrón de la cifra de ausentes, y altivamente presentó su renuncia. Se ha reiniciado un nuevo censo, para cumplir con las instrucciones del guía del morenismo. O sea, será cantidad menor.

Para rubricar el esquema de inseguridad que vive el país, y dar idea de la gravedad, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario alertó que cifras al cierre de 2022 revelan que sigue en aumento el vandalismo en el transporte por tren en el país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene en sus datos más recientes el registro de 16 mil reportes de seguridad vial, con crecimiento del 5.5 por ciento en relación con 15 mil 170 de 2021, se indica en el anuario ferroviario, y se señala que se encuentra en el nivel máximo desde 2017.

A lo expuesto, hay que agregar el crecimiento de asaltos, robos, huachicoleo y extorsiones en sus diversas variantes. Entonces, los programas sociales implementados por López Obrador para reducir la incidencia delictiva no funcionaron.

Aún así la gobernadora Layda Elena Sansores San Román insiste en aseverar que el país tiene al mejor Presidente de su historia, y en sus Martes del Jaguar no refiere nada sobre la gravísima inseguridad en que se debate el país. ¿Pensará que los mexicanos no se dan cuenta?

Y los campechanos también ven con preocupación el incremento de la delincuencia, sin que sus elementos de seguridad atinen a brindar protección efectiva, con una Fiscalía cuyo titular Renato Sales Heredia está más preocupado por su futuro político que por la función que le tienen encomendada.

Para no ir muy lejos, noviembre ocupa el cuarto sitio en lo que va del año en homicidios dolosos. En apenas 13 días hubo ocho asesinatos, entre los que se incluye un feminicidio. Y a ese respecto, ¿que responde la gobernadora?

